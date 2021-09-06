أكاديميون: الإمارات وجهة ثابتة في بوصلة الموهوبين

دينا جوني (دبي)

أكد عددٌ من الأكاديميين العرب والأجانب أهمية مشاريع الخمسين ودورها في تنويع الاقتصاد واستقطاب المهارات وأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال، بما يساهم في إنتاج وتصدير المعرفة والتكنولوجيا والصناعات.

عيسى البستكي

وأشار الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، إلى أن الإمارات عندما تتحدث بالمستقبل فإنها تنظر إلى كل الجوانب الممكنة التي تتعلق بتحقيق الرؤى الواضحة للقيادة الرشيدة. واعتبر أن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين والتي تتضمن تسهيلاً واضحاً للشباب والموهوبين وأصحاب الخبرات وأوائل الطلبة والخريجين ورواد الأعمال تعدّ جزءاً مهماً من مسيرة إنتاج وتصدير المعرفة التي تسعى الإمارات إلى التجيهز لها في الدولة، لكي تكون من أبرز اللاعبين على الساحة العالمية في المستقبل.

وأكد أن القيادة الرشيدة من خلال إطلاقها نظاماً جديداً للإقامات يستهدف فئة الموهوبين ورواد الأعمال والشباب، تظهر حرصها على تقوية دعائم إنتاج المعرفة والتي بدأت من خلال خطوات تم اتخاذها على مستوى التعليم المدرسي والجامعي. وقال إن الجهود التي بذلت في السنوات السابقة لتطوير النظام التعليمي بما يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين، وإدخال اختصاصات جديدة تتضمن ريادة الأعمال في البرامج الأكاديمية الجامعية، هدفها في الوقت نفسه إعداد الأرضية المحلية للمشاريع المقبلة، لتخريج أجيال مواطنة جاهزة للانخراط في السياسات الاقتصادية المستقبلية. واعتبر الدكتور البستكي، أن استقطاب الاستثمارات الخارجية سيعزز من دون شك شعار «صنع في الإمارات» الذي سيتمكن من التنافس مع كبريات الدول، ليحظى بالاعتراف العالمي.

نيكولا بيتيو

وقال نيكولا بيتيو، المدير التنفيذي للبحوث التطبيقية والابتكار وريادة الأعمال في كليات التقنية العليا، إن مشاريع الخمسين التي أعلنتها، أمس، حكومة دولة الإمارات تساهم في ترسيخ الابتكار الرقمي والامتياز العلمي على مستوى مختلف المجالات الإنتاجية والمعرفية، كما تدعم ريادة الأعمال للمواطنين الشباب الذين أثبتوا وجودهم خلال فترة قصيرة من تطبيق برنامج ريادة الأعمال في الجامعات. وأكد أن كليات التقنية تسير على هذه الخطى، وهي قبل 18 شهراً تمكنت من إطلاق 100 شركة ناشئة وضم 3000 طالب إلى برنامج ريادة الأعمال. واعتبر أن ما تتضمنه مشاريع الخمسين سيفتح المجال واسعاً أمام المواطنين والمقيمين من الموهوبين للاستفادة من فرص الوصول إلى العالمية من باب دولة الإمارات.

واثق منصور

وقال واثق منصور، عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي، إن عام الاستعداد للخمسين لا شك كان سيحمل في طياته العديد من المبادرات المميزة احتفاء باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات. وقال إن هذه الاستراتيجية التي تمّ الإعلان عن عددٍ من مبادراتها، أمس، قائمة على نظرة مستقبلية وتخطيط مدروس للخمسين سنة المقبلة، وتأخذ بعين الاعتبار ترسيخ التطور في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والصحية والتعليمية والتكنولوجية وغيرها.

وأشار إلى أن دولة الإمارات من الدول الأولى في المنطقة التي طبقت حلول الحكومات الإلكترونية وإنجاز المعاملات من دون أوراق وبوقت قياسي. وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تعلم أن الشباب الموهوب يشكل إحدى دعائم الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والحوسبة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى استحداث نظام جديد لمنح التأشيرات الخاصة بالفئات القادرة على إحداث فرق في الاقتصاد المحلي وتطويره.

إبراهيم الطبش

بدوره، أشار الدكتور إبراهيم الطبش مستشار رئيس الجامعة لشؤون كلية دبي للأعمال إلى أن مشاريع الخمسين تعدّ نقلة نوعية مميزة في سجل المبادرات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات من ناحية شمولية القرارات وتأثيرها الكبير على الاقتصاد المحلي.

وعدّد الدكتور الطبش جملة من النقاط التي تبرز أهمية الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين التي تمّ الإعلان عنها في مؤتمر صحفي أمس، منها أنها تساهم في تنوّع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط، والتي سبق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الحديث عنها، خلال القمة الحكومية، خصوصاً لجهة تشجيع الصناعة وتنمية الصادرات.

كما أشاد بتركيز المشاريع على قطاع الحوسبة الذي يخدم كل القطاعات الإنتاجية، واستحداث نظام الإقامات الجديد والذي من المتوقع أن يكون من أهم وأنجح البرامج من حيث استقطابها للكفاءات العلمية والمواهب.

فيزيلينا يانكوفا

وأكدت فيزيلينا يانكوفا، مسؤولة البرنامج الأكاديمي للابتكار وريادة الأعمال في كليات التقنية، أن مشاريع الخمسين التي تم الإعلان عنها ستساهم من دون شك في ترك أثرها على تطوير منظومة التعليم ودعم المواهب والابتكار للمواطنين والمقيمين والذين سيفدون حديثاً بعد التسهيلات التي ستقدّمها الحكومة لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال.