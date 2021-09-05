سلطان القاسمي: امتداد للرؤية الطموحة لتأسيس الدولة

الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخمسين سنة الجديدة التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنما هي امتداد للرؤية الحكيمة والطموحة التي تأسست عليها الدولة، وساهمت في الوصول إلى مكانتها الحالية المتقدمة.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: «طوال السنوات الماضية والاتحاد يمثل العنصر الرئيسي الذي وحّد الرؤية والجهود للمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية كافة، ويلتف عليه أبناء الوطن بانتماء وولاء وإخلاص في القول والعمل لتحقيق ما نطمح إليه جميعاً من حياة كريمة وازدهار وتقدم في القطاعات كافة، تجعل من الإمارات منارةً للتقدم والازدهار ومثالاً للقيم الأصيلة التي تأسسنا عليها وشكلت هويتنا التي نفاخر بها.

ولم يتحقق كل ما أنجز إلا من تركيز كبير على المحرك الرئيسي والحقيقي في عملية التنمية، ألا وهو رأس المال البشري المواطن الذي كان ولا يزال على قدر المسؤولية والثقة والطموح الكبير الذي وضعته له القيادة، وسيقع على عاتقه تحقيق إنجازات أكبر في الخمسين سنة القادمة بتعلمه وتطوير مهاراته ومواكبة المجالات كافة والتقنيات الحديثة، والاستفادة من كل وسائل العلم والتنمية».