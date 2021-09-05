حميد النعيمي: المسار الاستراتيجي لمسيرة الاتحاد

عجمان (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطو خطوات تنموية سريعة وفريدة نحو مرحلة تاريخية جديدة بعد الإعلان عن مبادئ الخمسين سنة القادمة من تاريخ الدولة، والتي وجه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمثل هذه المبادئ المسار الاستراتيجي لمسيرة الاتحاد من أجل تحقيق الهدف الأسمى الذي أكده القادة المؤسسون وهو توفير حياة طيبة كريمة لشعب دولة الإمارات. وقال سموه، إن المبادئ العشرة للخمسين سنة القادمة من تاريخ دولتنا تؤكد قوة الأساس الذي قامت عليه دولة الإمارات، حيث إن الاتحاد والحفاظ عليه هو النقطة المركزية الأساسية في مسيرة الوطن، وتحقيق سعادة الإنسان، هو الطموح الأول دائماً في كل مبادرة وفكرة ومشروع، وإن الاتحاد لم يقم إلا لغاية بناء وطن آمن لشعب سعيد يعمل بجهد دؤوب، ويسعى إلى اكتساب المعارف والخبرات لبناء الحضارة، ويذود عن حمى الوطن بنفسه وماله وعلمه وعمله، وتأتي مبادئ الخمسين لتعزز من خطوات مسيرة الوطن، وصولاً إلى تحقيق الاستراتيجيات العليا التي تتطلع إليها الدولة وتشيّد تنمية شاملة في الاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية والعلمية والعملية. وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بإطلاق هذه الوثيقة الوطنية المباركة وأهميتها في ترسيخ الهدف الأساسي من الاتحاد وهو بناء دولة مستقرة متطورة في جميع نواحي الحياة وفي شتى مناطق الدولة، وتأسيس بنية اقتصادية متينة وقوة سياسية حاضرة في شتى الملفات المحلية والإقليمية والعالمية.