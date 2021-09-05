حمد الشرقي: المستقبل لنا

الفجيرة (وام)

قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إن الإمارات أطلقت المبادئ العشرة المؤسّسة للخمسين المقبلة، بعزمٍ وبإصرارٍ وبمنتهى التحدي، لنؤكّد أن المستقبل لنا وسنصنعه بهمّة رجالنا الذين لا يعرفون المستحيل في معركة البناء المستمرة ليل نهار. وأضاف سموه: «قد قلنا قبل الآن إنّ الدهشة التي حملتها الخمسون السابقة من عمر دولتنا الكبيرة ستقابلها دهشةٌ أهم للخمسين المقبلة، وها نحن اليوم نشهدها وقد أكدنا من خلالها أن الإماراتَ دولةٌ عظيمةٌ قامت على أسس المحبة والسلام وستستمر عليها، وأنّ حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة كان رؤية للمستقبل ونظرةٌ بعيدة المدى لبناء دولةٍ قوية ذات أركان راسخة في الأرض».

وأكد سموه أنه في جعبة هذه البقعة الغنّاء الكثير لتقوله ولتعلن عنه، والخطوط العريضة التي تم الإعلان عنها هي خريطة طريق لكل من يعيش على أرضها ولكل من يتابعها من الخارج، تقوم على مبادئ السلام والمحبة وحُسن الجوار، وتستمر باقتصاد قوي محركّه الاستثمار في الإنسان ودعمه بكل السبل المتاحة ليظل رأس حربة استثماراتنا نحو المستقبل، وتتحرك بجيش من التقنيات العلمية المتطورة لتؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن رحلتنا مع التنمية المعرفية والتقنية مستمرة.

وقال سموه: «بالتزامن مع هذا الإعلان التأسيسي العظيم للخمسين سنة المقبلة، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخواني أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى عُموم الشعب الإماراتي والمقيمين فيها، سائلين الله عز وجل أن يظلّل إماراتنا العظيمة بنعمة الأمن والأمان والاستقرار ويحفظ أهلها، مؤكدين أن مسيرة الاتحاد ستظل حافزاً لشحذ الهمم، ومضاعفة جهودنا جميعاً، لمواصلة العمل بإخلاص وكفاءة وتميز.. والمستقبل لنا».