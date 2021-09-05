قرقاش: الإنسان في صدارة الأولويات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن بإعلان الإمارات وثيقة مبادئ الخمسين، فإنها تؤكد مجدداً مسارها العقلاني الراسخ الذي يوائم بين القيم والممارسة العملية، ويضع الإنسان في صدارة الأولويات. وأشار معاليه إلى انطلاق مرحلة جديدة من النمو والتقدم والازدهار.

وقال معاليه، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «بإعلان دولة الإمارات وثيقة مبادئ الخمسين فإنها تؤكد مجدداً مسارها العقلاني الراسخ، الذي يوائم بين القيم والممارسة العملية، ويضع الإنسان في صدارة الأولويات، اليوم تنطلق مرحلة جديدة من النمو والتقدم والازدهار بخطوات واثقة وعمل دؤوب تتعدى مكاسبه حدودنا الجغرافية».