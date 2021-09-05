عبد الله المري: فرص واعدة ومتنوعة

دبي (الاتحاد)

ثمنت القيادة العامة لشرطة دبي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وما اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من مبادئ عشرة في وثيقة مبادئ الخمسين، والتي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة. ونوه معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بأن ما جاء في وثيقة مبادئ الخمسين، من تأكيد على تقوية أواصر الاتحاد واحتضان للمستثمرين والمبدعين، وتكريس لقيم التسامح والسلم والعطاء، إنما هو امتداد لإرث المؤسسين وعطاءاتهم المستمرة، بقيادة حكيمة تؤمن برؤيتها الاستثنائية، أن الأمن والسلام والمحبة ركائز التنمية والازدهار، وانطلاقة نحو مستقبل مستدام يفتح ذراعيه للعالم بفرص واعدة ومتنوعة.