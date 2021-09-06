حمدان بن زايد: ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الرشيدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن إعلان وثيقة مبادئ الخمسين، ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الرشيدة التي تستشرف المستقبل للخمسين عاماً المقبلة. وأشار سموه إلى أن الوثيقة هي خريطة طريق للنمو والتطور والازدهار، ومنهاج عمل شامل للجميع.

وقال سموه، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإعلان عن وثيقة مبادئ الخمسين للدولة ترجمة حقيقية لرؤية قيادة رشيدة تستشرف المستقبل للخمسين عاماً المقبلة، هي خريطة طريق للنمو والتطور والازدهار، منهاج عمل شامل للجميع تخطو من خلاله دولتنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ورخاءً للأجيال المقبلة».