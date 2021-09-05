بلحيف النعيمي: مئوية من التميز

دبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن الإعلان عن وثيقة مبادئ الخمسين بمبادئها العشر يؤكد على حكمة الرؤية الاستشرافية للمستقبل لقيادتنا الرشيدة، وحرصها عبر التزام كافة مكونات المجتمع بهذه المبادئ على إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

وأضاف:«دولة الإمارات على مدى العقود الخمس الماضية عملت بفضل نهج وغرس الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ودعم وتوجيهات القيادة الرشيدة على بناء تطور ونمو وتماسك حقيقي، ما ساهم في تعزيز تنافسيتها عالمياً في مختلف المجالات، والآن وعبر المبادئ العشر التي تضع تقوية الاتحاد، وتعزيز الاقتصاد، والاستثمار في الإنسان، والتسامح والسلم والعمل الإنساني، والتفوق التقني، سنضمن مواصلة مسيرة الخمسين الماضية، بمستقبل أكثر تميزاً ونماءً، لنصل إلى مئوية تشهد وتؤكد على تميز وريادة النموذج الإماراتي.»

وأشار معاليه إلى أن الدعم الدائم الذي وفرته القيادة الرشيدة خلال العقود الماضية، وتوجيهاتها واستشرافها للمستقبل، عزز قدرات مكونات المجتمع كافة من جهات حكومية ومؤسسات قطاع خاص وحتى الأفراد، وأوجد منظومة متكاملة من بنى تحتية وثقافة وفكر وسلوكيات من دورها المساهمة بقوة في تمكينهم من الالتزام بالمبادئ العشر للخمسين المقبلة وتحقيقها على أكمل وجه.