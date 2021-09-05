سهيل المزروعي: نحو الريادة العـالمية

دبي (وام)

تقدم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال معاليه بهذه المناسبة: «إن المشروعات الجديدة التي تم الإعلان عنها تمثل دفعة قوية وانطلاقة نوعية نحو الريادة العالمية، وتعزز من الإنجازات الفارقة صوب الخمسين عاماً المقبلة، والمضي حثيثاً نحو مستهدفات المئوية 2071، كما ستدعم التجربة التنموية التي تميزت بها الإمارات عما سواها في وقت قصير من عمر الشعوب، الأمر الذي نراه جلياً في قول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإمارات لا تملك ترف الوقت ولن تنتظر الظروف العالمية لتصنع مستقبلها بل ستصنعه بنفسها».

وأشار معالي سهيل المزروعي إلى أنه سيكون للمشروعات الجديدة إلى جانب القوانين والتشريعات والتسهيلات التي قدمتها وتقدمها حكومة الإمارات دور في تحويل الدولة إلى إحدى أهم وجهات المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال حول العالم، ما سيدعم تنافسيتها في شتى المجالات، لا سيما تلك المرتبطة بالاقتصاد الأخضر المستدام الذي يُعد ضمانة حقيقية لمستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، وإن تلك المشروعات الطموحة تمثل ثمرة رؤية سديدة لقيادة رشيدة لا تعرف المستحيل.