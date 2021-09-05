محمد بكة: ترسيخ الابتكار الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد بكة، الرئيس التنفيذي لمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، التابع لكليات التقنية العليا، أن مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها أمس حكومة دولة الإمارات، تساهم في ترسيخ الابتكار الرقمي والامتياز العلمي على مستوى مختلف المجالات الإنتاجية والمعرفية، كما تدعم ريادة الأعمال للمواطنين الشباب.

وأوضح أنها ترسم خريطة طريقة واضحة المعالم للشباب لبلوغ الغايات وتحقيق طموحاتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطور الرقمي، ما يحقق الازدهار لمختلف القطاعات التنموية في الدولة.

واختتم حديثه مؤكداً أن مشاريع الخمسين فرصة ذهبية وفرتها القيادة الرشيدة للشباب للانطلاق نحو المستقبل بكل ثقة واطمئنان.