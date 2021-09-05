«عونك يا وطن»: تطوير العمل المشترك ودعم المبادرات

العين (الاتحاد)

نظم فريق «عونك يا وطن» التطوعي اللقاء السنوي للشركاء الاستراتيجيين، تحت رعاية وحضور الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري، حيث جرى تكريم الشركاء الذين يمثلون عدداً كبيراً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والخاصة، والمؤسسات الإعلامية، وذلك في مركز الشيخ سالم بن حم الثقافي بمدينة العين، بحضور الشيخ سالم بن مسلم بن حم، والشيخ عبدالله بن مسلم بن حم، والشيخ راشد بن مسلم بن حم، وعدد من الجهات والشخصيات المهتمة بالعمل التطوعي في الدولة.

ويهدف اللقاء، الذي ينظمه فريق «عونك يا وطن» بشكل دوري سنوي، إلى تطوير العمل المشترك مع شركاء الفريق ودعم المشاريع والمبادرات، التي تسهم في عملية التطوير المستدام للشراكات بما يتوافق مع خطة الفريق الاستراتيجية السنوية للفعاليات المجتمعية. وشملت قائمة المكرمين الشيخة الدكتورة شما بنت بن محمد بن خالد آل نهيان، وممثلين عن كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، شرطة أبوظبي قطاع شؤون الأمن والمنافذ، المجلس الاستشاري الوطني، بلدية العين، جامعة الإمارات، جامعة أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، مطار الشارقة، مكتبة زايد، وعدداً من الشخصيات البارزة في المجتمع، بالإضافة إلى تكريم أعضاء من فريق «عونك يا وطن». وفي كلمته خلال حفل التكريم، رحب الشيخ محمد بن حم بالحضور، وقال: نسعى من خلال اللقاء وغيره من النشاطات إلى تطوير العمل المشترك معكم، بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة بأهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة وكافة الهيئات والمؤسسات المعنية الأخرى لتعزيز الشراكات والتعاون فيما بينها، بما يخدم العمل التطوعي والإنساني، ويساهم في ترسيخ ثقافة التطوع في مجتمعنا. وتابع ابن حم: يحرص فريق «عونك يا وطن» على تطوير علاقات مستدامة مع الشركاء، يتم من خلالها تبادل الخبرات والتجارب، وتنفيذ مشاريع مشتركة تصب بشكل مباشر في مصلحة أفراد المجتمع. وفي ختام الحفل، كرّم الشيخ محمد بن حم شركاء فريق «عونك يا وطن» الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، من القطاع الخاص، والمؤسسات الإعلامية.