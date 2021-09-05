«شخبوط الطبية»: إجراء أول جراحة معقدة لتشوّه العمود الفقري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، نجاحها بإجراء أول عملية جراحية معقدة لتصحيح تشوّه وجَنَف في العمود الفقري، لدى الشابة حور أبوبكر يوسف النايض، وهي مريضة تبلغ من العمر 16 عاماً.

وتعدّ مدينة الشيخ شخبوط الطبية أول مركز رعاية صحية في أبوظبي يقوم بإجراء جراحة لتصحيح انحراف العمود الفقري، وهي عملية تُجرى عادة في مراكز صحية أكبر بكثير، نظراً لطبيعة هذه العملية المعقدة للغاية. وبذلك، أصبحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية إحدى ثلاثة مستشفيات فقط تقوم بإجراء هذه العملية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشرف على العملية الجراحية الدكتور شربل داود مسلم، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري المخضرم في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وساعد اختصاصي جراحة العظام الدكتور محمود الشيخ أحمد في إنجاز العملية التي أجراها فريق جراحة العظام بأمان في مدينة الشيخ شخبوط الطبية خلال ثلاث ساعات فقط، حيث تم إكمال التصحيح التشريحي بالاعتماد على المراقبة العصبية، مع ضمان الحد الأدنى من فقدان الدم أثناء العملية.

وقال الدكتور مسلم: «نحن سعداء للغاية بالنتيجة الإيجابية التي تحققت، حيث قام فريقنا الجراحي بالتخطيط المسبق لإجراء العملية على مدى أسبوعين، وبعد إجراء المحاكاة التدريبية على الجراحة، والمشاورات مع الفريق متعدد التخصصات، حددنا وقت الجراحة بثلاث ساعات فقط، بما يضمن سلامة المريضة، وتقليل فقدان الدم إلى أقصى قدر ممكن، والحدّ من خطورة الإصابة بالشلل».

وخلال العملية، قام الفريق بإجراء جراحة واسعة النطاق بشكل حرف T أسفل منطقة العمود الفقري العنقي للمريضة، وصولاً إلى منطقة العمود الفقري القطني، لضمان تصحيح التشوّه بنسبة 100 %. ونجح الفريق في تحقيق محاذاة طبيعية للفقرات، بما أدى لاستقامة تامة في الظهر. وفي اليوم التالي، تم تشجيع المريضة على المشي، وتطلب شفاؤها التام قضاء بضعة أيام فقط في المستشفى. ولاحقاً، تمت إزالة الغرزات الجراحية بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الجراحة، لتستأنف المريضة روتينها الطبيعي فترة بين ثلاثة وستة أسابيع من العملية، بما في ذلك أنشطتها البدنية، والرياضات التي لا تشمل الاحتكاك الجسدي.