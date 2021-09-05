حجز 3911 مركبة خلال 6 أشهر في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

حجرت بلدية مدينة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 3911 مركبة مهملة مشوهة للمظهر العام.

كما قامت بتوعية أصحاب المركبات الأخرى المتسخة بنسب أقل بضرورة المحافظة عليها والاهتمام بنظافتها، تفادياً لسحبها واتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن الاهتمام بها يساهم في الحد من استغلالها بشكل سيئ، خصوصاً أن وقوفها لفترات طويلة يعرضها للتلف والسرقة أو استغلالها في ممارسات غير مشروعة ومخالفة للأنظمة والقوانين.

وأكد محمد الكعبي رئيس قسم العمليات في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة، أن هناك مركبات مخالفة للنظم والقوانين المعمول بها من خلال تركها لفترات طويلة في الساحات الترابية وبعض المواقف العامة وبمحاذاة البنايات، ما أدى لاتساخها بنسبة 100 %. وأضاف بأن هناك العديد من المخالفات الخاصة بالمركبات، منها ما يسبب تشويه المنظر العام بأي وجه من الوجوه، وهناك المركبات المتروكة من دون لوحات مرورية في الأماكن العامة، وترك المعدات الثقيلة في الشوارع والساحات الترابية وغيرها.