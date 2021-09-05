تعاون بين «تريندز» و«الدولي للدبلوماسية الثقافية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية لتعزيز التعاون العلمي والبحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التعاون في تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقّع المذكرة عن المركز، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، ومن جانب المعهد الدكتور محمد كامل المعيني رئيس المعهد.

وأكد الدكتور محمد العلي أن توقيع مذكرة التفاهم مع المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية يندرج في إطار حرص المركز على تعزيز شراكاته مع مختلف المؤسسات والهيئات التي تعنى بالمعرفة باعتبارها طريق استشراف المستقبل، مشيراً إلى أن الثقافة تشكل عاملاً مهماً لتقريب الشعوب وتعارفها وتسهيل الحوار فيما بينها.

من جانبه، قال الدكتور محمد كامل المعيني: إن المعهد يسعى من خلال مذكرة التفاهم مع «تريندز» إلى تعزيز التواصل مع المراكز الفكرية والبحثية المتخصصة، بهدف التعاون في نشر المعرفة وقيم السلام والخير ونبذ الكراهية والعنف.

وكان الدكتور محمد عبدالله العلي قد استقبل وفداً من المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية يضم محمد كامل المعيني، رئيس المعهد، وعمار المهيري، والكاتب ناصر الظاهري الذي قام بزيارة للمركز في أبوظبي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المركز، والمعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية في مجال البحث العلمي وورش العمل المشتركة.