«الروح الإيجابية» في مراكز التسوق

دبي (الاتحاد)

نجحت مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي بإنجاز 6618 استطلاع رأي لأفراد المجتمع، بالتعاون مع متطوعي فريق نبض الإمارات التطوعي، وفريق عطاء حمدان التطوعي والروح الإيجابية، بمشاركة 150 متطوعاً توزعوا في مراكز التسوق، منها دبي فيستفال سيتي، وسوق التنين الصيني، بهدف التعريف بالمبادرة والتسويق عن الفعالية والبرامج الرياضية التي تقدمها في مختلف مناطق الإمارة، وأخذ ملاحظاتهم أو اقتراحاتهم المستقبلية، ومدى انتشار فعالياتها المجتمعية والرياضية والثقافية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي والسعادة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين.

وتقدمت فاطمة بوحجير منسقة المبادرة، بالشكر والتقدير لكافة الشركاء الاستراتيجيين والشركاء الداخليين في شرطة دبي والرعاة لمساهمتهم في إنجاح مبادرة الروح الإيجابية، وتقديم العديد من البرامج المجتمعية والتوعوية والثقافية والتطوعية التي ساهمت في توعية جميع فئات المجتمع بالقيم والأخلاق وتقاليد مجتمعنا الأصيلة وخاصة لفئة الشباب، وتنشئتهم بالصورة المطلوبة لنصنع منهم رجالاً نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل.