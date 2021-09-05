تحديث قائمة الدول المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي دون حاجة لحجر صحي

أعلن الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الأحد، تحديث القائمة الخضراء للدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الحاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي.

وأضاف المكتب، في حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن العمل بهذه القائمة يبدأ "اعتباراً من 6 سبتمبر 2021".