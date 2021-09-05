تطبيق الحصن شرط لزيارة منشآت «صحة» لمن تزيد أعمارهم على 16 عاماً

دعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» المرضى والزوار الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً والراغبين بدخول منشآت ومراكز الرعاية الصحية لشبكة «صحة» للحصول على تصريح «تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر» ويستثنى من ذلك زوار أقسام الطوارئ ومنشآت المسح من داخل المركبات.

يأتي إعلان «صحة» استجابةً للتوجيهات الصادرة مؤخراً عن لجنة الطوارئ والأزمات في أبوظبي بالموافقة على استخدام تصريح «تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر» والذي يستند إلى استراتيجية إمارة أبوظبي القائمة على أربع ركائز لمكافحة جائحة «كوفيد-19» من خلال التركيز على التطعيم والتقصي النشط والدخول الآمن وتطبيق الإجراءات الوقائية.