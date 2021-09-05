«الصحة» تقدم 21364 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 21364 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 18.426.511 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 186.31 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».