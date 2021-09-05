محمد بن زايد: مبادئ دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة مرجعاً لجميع مؤسساتها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة.. تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم».