محمد بن راشد: الإمارات تعلن عن وثيقة مبادىء الخمسين

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن وثيقة مبادىء الخمسين.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بتوجيهات رئيس الدولة .. وبعد التشاور مع أخي محمد بن زايد .. تعلن دولة الإمارات وثيقة مبادىء الخمسين .. والتي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية».

وأضاف سموه: «أولويتنا الأولى هي تنمية بلادنا .. وغايتنا شعب الاتحاد .. وهدفنا أن يعمل الجميع كفريق واحد .. لأن بلدنا واحد .. وعلمنا واحد .. ورئيسنا واحد .. والخمسين القادمة والأجيال القادمة ستذكر هذه اللحظات التاريخية الفارقة في مسيرتنا».