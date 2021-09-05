محاكمة زائر جلب 6 كيلو جرامات «قات»

آمنة الكتبي(دبي)

أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، زائراً أفريقيّاً بتهمة الترويج وجلب وحيازة مادة مخدرة، عبارة عن أوراق نباتية خضراء اللون تزن إجمالي 6 كيلو جرامات لمادة أوراق القات، وبذلك يكون المتهم اقترف جناية جلب وحيازة مادة مخدرة بقصد الترويج والمعاقب عليها بقانون العقوبات الاتحادي، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. كما أحالت النيابة العامة في دبي متهمين أفريقيين سرقا في الطريق العام بالإكراه، باستعمال سلاح مال منقول عبارة عن حقيبة سوداء اللون بداخلها مبلغ وقدرة 366 ألف درهم و3 شيكات، حيث قام المتهمان بإشهار السكين بوجه المجني عليه، وسحبا الحقيبة بالقوة من يديه ولاذا بالفرار، وتمت إحالة المتهمين والدعوى إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بأشد العقوبة طبقاً لمواد الاتهام مع إعلانها بالأمر قانوناً.