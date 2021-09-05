2805 أسر منتجة إماراتية تحقق 60 مليون درهم

دبي(الاتحاد)

ارتفع عدد الأسر الإماراتية المنتجة المسجلة ضمن مشروع «الصنعة» بوزارة تنمية المجتمع إلى 2805 أسر، منها 476 أسرة من مستحقي الضمان الاجتماعي بالوزارة، وذلك بعد أن تم تسجيل 43 أسرة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، ليصل إجمالي الدخل المحقق لهذه الأسر منذ إطلاق «الصنعة» عام 2009 وحتى العام الجاري أكثر من 60 مليون درهم.

وتفصيلاً، قالت عفراء بوحميد مدير إدارة برامج الأسر المنتجة بوزارة تنمية المجتمع، إن إجمالي دخل الأسر الإماراتية المنتجة المشاركة في جناح «الصنعة» بالقرية العالمية منذ إطلاقه بلغ نحو 44,9 مليون درهم، ودخل الأسر من خلال المعارض التسويقية على مستوى الدولة 13,5 مليون درهم، وإجمالي دخل المنافذ التسويقية الثابتة في عدد من المراكز التجارية وصل إلى 1,7 مليون درهم.

وقالت: إن عدد المنتجات التي تم عرضها في جناح «الصنعة» منذ عام 2009 وصل ما يقارب الـ 25 ألف منتج من المنتجات النوعية التقليدية والحديثة، تمكنت من توفيرها 627 أسرة منتجة من الفئات العمرية والتعليمية، وهذه المنتجات تناسب مختلف أذواق أفراد المجتمع، بما فيها المنتجات الغذائية والأزياء العصرية وأرقى أنواع العطور والملابس والأكسسوارات النسائية، وملابس الأطفال، بالإضافة إلى الأواني المنزلية وأدوات التصميم والتزيين والديكور، تم إنتاجها بطريقة إبداعية ومبتكرة تمزج بين الماضي والحاضر وتلبي رغبة جميع الأذواق.

وأوضحت عفراء بوحميد أن مبادرة «الصنعة» تعد مشروعاً تنموياً يدعم الأسر الإماراتية المنتجة، بما فيها مستحقي الضمان الاجتماعي، وطاقاتٍ من أصحاب الهمم، بما يمكنهم من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج فنية وتسويقية مبتكرة، لإقامة المشاريع متناهية الصغر. حيث يهدف المشروع إلى نشر وتعميق ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس وإيجاد مصادر دخل للأسر الفقيرة والمتوسطة، وتحويل أكبر عدد من الأسر المنتجة أصحاب مشروعات اقتصادية منتجة للارتقاء وتحسين ظروفها الحياتية، وإحياء الصناعات المرتبطة بالتراث والتدريب عليها واستغلال الموارد المتاحة.