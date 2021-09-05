7 مدارس خاصة جديدة في الشارقة

الشارقة (وام)

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص افتتاح سبع مدارس خاصة جديدة بالإمارة خلال العام الدراسي الحالي بطاقات استيعابية متفاوتة وبتنوع في المناهج التعليمية الجديدة من ضمنها المنهاج الأسترالي الذي يمثل إضافة نوعية في منظومة العمل التربوي والتعليمي وتعزيز مخرجاته المعرفية.

تشمل المدارس الجديدة مدرسة درب السعادة الخاصة، ومدرسة فكتوريا الدولية الخاصة، ومدرسة مانتينا الأميركية الخاصة، ومدرسة المدينة الدولية الخاصة، ومدرسة السدرة الخاصة، والمدرسة الأميركية الخليجية الخاصة، ومدرسة «الشويفات» سابيس الدولية الخاصة.

ورحبت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص بانضمام المدارس الجديدة إلى المنظومة التعليمية في الإمارة نظراً للبيئة المحفزة والمشجعة على إطلاق المشاريع التعليمية بما يسهم في زيادة وتنويع الفرص التعليمية لدى الطلبة ويقود إلى تحقيق مخرجات أكاديمية ذات مقاييس عالمية مثمنة الجهود الفاعلة للهيئات والجهات المحلية التي تتبنى منهجية قوامها التكامل في العمل لخدمة القطاع التعليمي.