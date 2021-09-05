عوض الكتبي: دور كبير للقطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية

دبي (وام)

أكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أهمية الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص في تطوير وتحديث المنظومة الصحية على مستوى إمارة دبي وإسهاماته اللافتة ودعمه للتحولات المتوالية التي تشهدها في هذا المجال الحيوي. وقال إن الهيئة تعول كثيراً على القطاع الصحي الخاص وإمكانياته، التي من شأنها تعزيز ثقة ورضا المتعاملين في أنظمة الرعاية الصحية، التي تتميز بالتطور السريع في مختلف تخصصاتها.

جاء ذلك خلال افتتاح «الكتبي» عيادة «رالس» الطبية في منطقة القصيص، بحضور عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وعبد الواحد أحمد راشد بن شبيب مالك العيادة.

وأشار إلى أن هيئة الصحة بدبي حريصة على نماء القطاع الصحي الخاص، بمختلف منشآته الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات، مؤكداً أن هذا النماء من شأنه توفير خدمات طبية تنافسية عالية الجودة، ومن ثم تنويع الخيارات أمام أفراد المجتمع للوصول إلى ما يناسبهم من خدمات. وأشاد خلال تفقده العيادة بمستوى التجهيزات والتقنيات المتوفرة في الأقسام التخصصية، لافتاً إلى تطلع الهيئة لتوفير باقة من الخدمات التي تفوق توقعات المترددين على العيادة والمتعاملين معها.