بدر العلماء رئيساً لمجلس إدارة «بريد الإمارات»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «شركة مجموعة بريد الإمارات»، عن تعيين بدر سليم سلطان العلماء رئيساً لمجلس إدارتها، ليقود بذلك المرحلة المقبلة من مسيرة التحول التي تشهدها المجموعة، بالنظر لما يتمتّع به من مهارات قيادية ورؤية استباقية وخبرات متنوعة للقيام بهذا الدور. ويمثل هذا التعيين خطوةً إيجابية ودعمًا لجهود «شركة مجموعة بريد الإمارات» في إطار مساعيها الحثيثة لتنويع محفظتها الاستثمارية والتحول الرقمي وتوسيع عملياتها وتنويع منتجاتها بما يساهم في دعم وتعزيز علامتها التجارية عبر الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وقال العلماء: «يشرفني العمل مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لقيادة المرحلة المقبلة في مسيرة «شركة مجموعة بريد الإمارات»، وأتطلع إلى العمل مع فريق المجموعة للمساهمة في دعم توجهات النمو المستقبلية لقطاع الخدمات البريدية، وتكريس دور المجموعة في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار بما يحقق رؤية دولتنا للسنوات الخمسين المقبلة».