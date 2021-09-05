«الاتصال الحكومي» يستعرض أبرز خطابات قادة العالم خلال «كورونا»

الشارقة (الاتحاد)

تستعرض الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي تنظم تحت شعار «دروس الماضي، تطلعات المستقبل» يومي 26 و27 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة، أبرز خطابات قادة الدول ورؤساء الحكومات حول العالم خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد -19». وسيبحث المنتدى هذا العام تأثير هذه الخطابات على المجتمعات واستقرارها وعلى سير الأعمال ومعنويات الناس وأنماط حياتهم، وذلك من أجل وضع فرق وإدارات الاتصال الحكومي أمام نتائج هذه الخطابات، وتعزيز جهوزيتها للمتغيرات التي قد يشهدها المستقبل.

وشهد العالم الكثير من الخطابات الرسمية المتنوعة والمختلفة من حيث مضمونها ولهجتها وحدتها، وشهد أيضاً ردود الأفعال على هذه الخطابات ولمس نتائجها المباشرة وبعيدة الأجل، مما يجعلها مادة هامة لبحث ثقافة الاتصال الحكومي ومنظومته المهنية، والوقوف على مكامن قوتها ومظاهر ضعفها إبان الأزمات للخروج بالعبر والدروس اللازمة لبناء اتصال حكومي فعّال ومرن.

وتؤكد الدورة العاشرة من المنتدى أن الغرض من بحث واستعراض الخطابات العالمية الرسمية وتناول نتائجها لا يأتي في سياق الحكم عليها بالصواب أو الخطأ، بل في سياق فهم دوافعها الثقافية والمؤسساتية والاجتماعية من أجل إثراء المخزون المعرفي لمنظومة الاتصال الحكومي.

وقد رصد الخبراء والمتابعون أربعة خطابات رئيسية على مستوى العالم في بدايات الأزمة ومراحلها المختلفة، وهي خطاب الصدمة، والخطاب التحفيزي، وخطاب الإنكار والتسويف، وخطاب الاحتواء، مما يجعل من كل خطاب حالة تثقيفية كاملة تطال في البحث والتحليل خصوصية الظروف التي أحاطت به، وطبيعة علاقة المؤسسات بالمجتمع في ذلك البلد، بالإضافة إلى واقع تجربة الاتصال الحكومي التي أنتجت الخطاب.