تعرف على الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية.

تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار. وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 13:26 والمد الثاني عند 23:45 والجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:08.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 09:12 والمد الثاني عند الساعة 20:32 والجزر الأول عند الساعة 15:09 والجزر الثاني عند الساعة 03:07.