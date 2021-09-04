«بحيرة الأحلام» موقع الهبوط الأساسي للمستكشف راشد

آمنة الكتبي(دبي)

أعلن ‏مركز محمد بن راشد للفضاء أن موقع الهبوط الأساسي للمستكشف راشد، أول مهمة عربية إلى القمر، سيكون في منطقة «بحيرة الأحلام» التي لم تكتشف من قبل، مشيراً أن الموقع آمن، ويقدّم قيمة علمية مهمة، حيث تم اختياره إلى جانب 3 مواقع هبوط احتياطية أخرى، وتقع بحيرة الأحلام في شمال شرق الجزء القريب من القمر الجزء المقابل للأرض، وتتميز بتكوينها الفريد حيث تشكلت من تدفق حمم البازلت ما أعطاها لوناً يميل إلى الأحمر. وسيتم إطلاق المستكشف من فلوريدا بالولايات المتحدة في الربع الأخير من عام 2022، ورغم صغر حجم المستكشف «راشد» إلا أنه من المتوقع أن يرسل المستكشف على الأقل 1000 صورة، تتضمن لحظات الهبوط على سطح القمر، وصوراً حرارية وذاتية، بالإضافة إلى لقطات ليلية للأرض، كما سيتم إرسال بيانات الملاحة التي تتضمن وقت الرحلة وتضاريس سطح القمر، وبيانات وحدة القياس بالقصور الذاتي، ودرجات الحرارة، ومستويات استهلاك الطاقة. وسيجري بناء المستكشف «راشد»، بالكامل، في دولة الإمارات، وسوف يقوم بمهامه في يوم قمري، وسيحتوي المستكشف على تقنيات ذات جودة وكفاءة عالية، ترتكز في عملها بشكل أساسي على تحليل البيانات والنتائج، دون الحاجة إلى إرسالها إلى الأرض، كما كانت الحال في المهمات السابقة، ومن بين الأجهزة التي سيتم تزويد المستكشف «راشد» بها خلال مرحلة التطوير، كاميرات ثلاثية الأبعاد، وأنظمة استشعار واتصال متطورة وفعالة، وألواح شمسية لتزويده بالطاقة، وكاميرات لرصد الحركة عمودياً وأفقياً، وكاميرات المجهر لرصد أدق التفاصيل، وكاميرات التصوير الحراري.

