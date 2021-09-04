المالح والصيد البحري ينطلق «الأربعاء» في دبا الحصن

الشارقة ( الاتحاد)

تنظم بلدية مدينة دبا الحصن وغرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات «مهرجان المالح والصيد البحري» في دورته الثامنة الذي تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل، ويستمر على مدى أربعة أيام.وتتضمن فعاليات المهرجات عدداً كبيراً ومتميزاً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتراثية والتوعوية والثقافية التي تحتفل بصناعة المالح العريقة بمشاركة من الدوائر الحكومية في الإمارة، وتبرز الموروث البحري الإماراتي، كما يوفر المهرجان العديد من أنواع المالح، إلى جانب تقديم العديد من العروض الفنية، والأهازيج التراثية بمشاركة عدد من الفرق الشعبية في المنطقة.

وقال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: جاء تنظيم هذا المهرجان للاحتفاء بسلسلة المهن والصناعات البحرية العريقة التي مارسها أبناء الإمارات على مدى الأجيال«.

من جانبه قال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن»نحرص على تنظيم هذا المهرجان مع الغرفة في كل عام بهدف الاحتفاء بإحدى أهم المهن العريقة التي مارسها أبناء الإمارات أباً عن جد إلى حفيد على مدى مئات السنين، وكذلك للحفاظ على جانب مهم من الموروث الشعبي للدولة، حيث يعد المهرجان أحد أهم الفعاليات المُتخصّصة بصناعة المالح في منطقة الخليج العربي ككل".