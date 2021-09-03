محمد بن راشد: الشعر ساعد على صقل شخصيتي القيادية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الشعر ساعد على صقل شخصيته القيادية، وأوضح سموه أن الشاعر له عين مرتبطة بقلبه، وأنه يرى ما لا يراه الآخرون.

وأكد سموه أن نظرة الشعراء للحياة والجمال مختلفة عن غيرهم، وأن الشعراء هادئون ويتمعنون جيداً.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام»، أمس، تحت وسم «#ومضات قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «عين الشاعر مرتبطة بقلبه، تعرفون أن الشاعر يرى ما لا يراه غيره، نظرته للحياة تختلف، نظرته لجماليات الحياة تختلف، ما ينظر إلى الأرض والسماء والبحر بنفس العين التي ينظر بها الواحد، الشاعر دائماً يكون هادئ ويتمعن، هذا بالطبع ساعد على صقل القيادة بالنسبة لي أنا».