6 مراكز لتقديم خدمات «كوفيد- 19» في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

وفرت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» 6 مراكز متخصصة لتقديم خدمات «كوفيد- 19» تغطي كافة مدن منطقة الظفرة في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا بطاقة استيعابية تصل إلى 3300 فحص يومياً ويمكن الحصول على تلك الخدمات من خلال حجز موعد مسبق عبر تطبيق شركة «صحة».

وحرصت إدارة مستشفيات الظفرة على تكثيف جهودها للحد من انتشار فيروس «كورونا» سواء من خلال توفير مراكز الفحص لاكتشاف الفيروس مبكراً والتعامل معه بشكل صحيح وسليم والحد من انتشاره وفق الإجراءات الطبية المتبعة، وتمثل ذلك في توفير عدد من المراكز المتخصصة لإجراء الفحوصات في مختلف مدن منطقة الظفرة، حيث شملت توفير 3 مراكز للمسح من المركبة في كل من مدينة زايد وغياثي والمرفأ يضم تجهيزات مختلفة لاستيعاب أي حالة تصل إلى المراكز والتعامل معها بشكل سليم بالإضافة إلى افتتاح 3 مراكز أخرى جديدة في كل من جزيرة دلما وليوا والسلع وتتكون المراكز الجديدة من مساريين لإجراء مسحة الأنف وفحص الليزر بطاقة استيعابية تصل إلى 600 مسحة أنف 50 فحص ليزر يومياً، وتستقبل المراكز المراجعين طيلة أيام الأسبوع من 8 صباحاً حتى 7 مساءً. وتم إنشاء المراكز الجديدة باستخدام حاويات الشحن التي تمتاز بالمتانة والمرونة ومقاومتها للحرارة والبرودة العالية بالإضافة لكونها سهلة النقل وإعادة الاستخدام والصيانة.

كما تم تزويد جميع مراكز خدمات فحص «كوفيد-19» في منطقة الظفرة بأحدث الأجهزة والتقنيات وبكفاءات متميزة من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة «صحة»، حيث تم تدريبهم وتأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير بجانب وضع الآليات المختلفة لسرعة إنجاز الفحص خلال زمن قياسي.