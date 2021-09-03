إنشاء طرق في «حي التسامح» بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

باشرت الجهات المختصة بإنشاء طرق داخلية في «حي التسامح» بأم القيوين، الذي يضم 32 مسكناً، تم تسليمها في عام 2019.

ويعد حي التسامح، أحد المشاريع الإسكانية المخصصة للأسر المواطنة، التي تهدف القيادة الرشيدة إلى توفيرها للمواطنين، من أجل حياة كريمة، تلبي احتياجاتهم في السكن، وتسهم في تعزيز أواصر الترابط الأسري والتنمية الاجتماعية بين الأفراد، وتخفف عنهم من معاناة بناء مسكن جديد.

وتأتي هذه الطرق، ضمن المشاريع الحيوية والهامة التي تنفذها الحكومة، من أجل تسهيل حركة انتقال المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الإمارة، وتحقق حركة انسيابية في الشوارع الداخلية والخارجية، وتوفر السلامة والأمان لمستخدمي الطرق.

كما تواصل الجهات المختصة أعمال تطوير وتوسعة وإنشاء طرق داخلية وخارجية جديدة في مختلف مناطق أم القيوين، بمواصفات عالية، تواكب الطفرة العمرانية التي تشهدها الإمارة، وتساهم في تخفيف الازدحام وسهولة الانتقال، والمتوقع الانتهاء منها خلال الشهور المقبلة.