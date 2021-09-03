13000 مشارك في أنشطة «الروح الإيجابية»

دبي (الاتحاد)

قال العميد خالد شهيل مساعد القائد العام لشؤون الدعم اللوجستي وإسعاد المجتمع في «شرطة دبي»، إن فعاليات وأنشطة مبادرة «الروح الإيجابية» الصيفية، شهدت إقبالاً واسعاً من الجمهور، فبلغ عدد المشاركين 13 ألفا و48 مشاركاً من مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب أصحاب الهمم، تفاعلوا مع الرياضة المجتمعية والبرامج المجتمعية والدورات والمحاضرات والمسابقات الثقافية التي نفذتها المبادرة.

وأكد أن المبادرة التي انطلقت بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واكبت بأهدافها توجهات القيادة الرشيدة، حيث نظمت 34 برنامجاً رياضياً ومجتمعياً وتوعوياً وثقافياً طوال قرابة 3 أشهر في كل من منطقة أم الدمن وند الحمر وعالم مدهش الترفيهي، لترسيخ قيم الشراكة والتنمية.

من جانبها، أكدت فاطمة بوحجير منسق عام مبادرة «الروح الإيجابية»، أن المبادرة واكبت التوجهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والمبادرات المتنوعة التي تم إعدادها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.