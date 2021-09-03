الشارقة تستقبل الأشقاء العمانيين بالورود والهدايا

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، الأشقاء القادمين من سلطنة عُمان عبر المنافذ البرية لإمارة الشارقة بالورود والأوشحة والهدايا الرمزية لدى عودة حركة المرور عبر المنافذ البرية بين البلدين، وذلك بعد التأكد من جاهزية كافة المنافذ في الإمارة وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة بالدولة، بهدف توفير أقصى معايير الصحة والسلامة لجميع القاطنين على أرض الإمارات، والعابرين عبر حدودها.

وعبر محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، عن ترحيب دولة الإمارات بالأشقاء العُمانيين في بلدهم الثاني، متمنياً للقادمين أوقاتاً سعيدة وآمنة في ربوع الإمارات، مشيراً إلى أن الاستعدادات والتحضيرات التي تمت خلال الأيام الماضية تنم عن محبة الشعب العماني الشقيق، ولافتاً إلى أن منفذ خطم ملاحة الحدودي في مدينة كلباء شهد منذ اللحظات الأولى لتطبيق قرار الفتح، توافداً كبيراً وحركة نشطة من المواطنين العمانيين ما يؤكد الروابط العميقة والمتجذرة بين الإمارات وعُمان.

وأكد الرئيسي، الحرص الكامل والاستعداد التام لتسهيل انسيابية الحركة التجارية وعبور المسافرين، فضلاً عن تطبيق كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة في الدولة لضمان عبور آمن لكافة المسافرين، بالتنسيق المشترك والتعاون المثمر بين كافة الجهات التشغيلية العاملة بالمنافذ، مشيداً بالجهود الجبارة من قبل الشركاء الاستراتيجيين للهيئة ومثمناً دور القيادة العامة لشرطة الشارقة، وقيادة مجموعة حرس الحدود، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كما توجه بالشكر والتقدير لشركة «طموح» للرعاية الصحية على دورهم المتميز في توفير وضمان تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في المنافذ والنقاط الحدودية.

جواز السفر للتنقل

وأكد الرئيسي، استخدام جواز السفر كوثيقة رسمية للتنقل بين المنافذ البرية لدولة الإمارات وسلطنة عمان، كما يتعين على القادمين أيضاً تحميل تطبيق حصن وإجراء فحص PCR لا تتجاوز صلاحيته 48 ساعة، وإجراء فحص في اليوم الرابع من الدخول للدولة، في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، وفحص في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر، مشيراً إلى أنه تم اعتماد إجراء فحص أثناء الوصول للمنفذ بتقنية EDE وهي تقنية تكميلية تقوم بمسحة للشخص وإعطائه النتيجة خلال ثلاث ثوان.

وتوافد الزائرون العمانيون إلى المنافذ البرية في إمارة الشارقة بعد مدة من إغلاق المنافذ، مبدين سعادتهم بقرار الفتح، حيث أكدوا انتظارهم لهذا القرار الهام، لما له من انعكاس على حياتهم الشخصية، من تواصل أسري، وأعمال، إضافة إلى السياحة، كما أشادوا ببساطة الإجراءات المتبعة وسهولة ويسر الانتقال عبر المنافذ البرية وسرعة الإنجاز لدى موظفي المراكز، مؤكدين أن دولة الإمارات هي البلد الثاني للعمانيين.