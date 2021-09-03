«ينابيع العطاء» لدعم العمال بالشارقة

الشارقة (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة مراكز الشرطة الشاملة مبادرة مجتمعية تحت شعار «ينابيع العطاء» بمشاركة عدد من الجهات من بينها إدارة الشرطة المجتمعية ورابطة فخر الوطن. تأتي المبادرة ضمن سلسلة الحملات المجتمعية التي تنتهجها شرطة الشارقة، ترسيخاً لدورها الإيجابي تجاه فئات المجتمع بمختلف شرائحه.

وقال العقيد يوسف بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة: إن الحملة‏ المجتمعية ‏«ينابيع العطاء» تؤكد القيم الانسانية التي تحرص عليها شرطة الشارقة من خلال سعيها الدائم للتواصل مع مختلف الشرائح، تعزيزاً لقيم ‏التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع. وأشار إلى أن الحملة استهدفت فئة العمال في المناطق الصناعية والإنشائية، وتم عبرها توزيع المياه ومختلف المشروبات الباردة على العمال في المنشآت والطرق إلى جانب بعض العمال من قائدي المركبات الثقيلة.