الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد تكون ممطرة.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار. وستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/ س.

الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند 13:05 والمد الثاني عند 22:57 والجزر الأول عند الساعة 16:31 والجزر الثاني عند الساعة 06:35.

بحر عمان خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند 08:40 والمد الثاني عند الساعة 19:45 والجزر الأول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 02:28.