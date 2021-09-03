محمد بن راشد يعلن عن أفضل وأسوأ 5 جهات في الحكومة

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الجمعة، عن أفضل خمس جهات، وأسوأ خمس جهات في الحكومة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «وجهنا قبل 3 أشهر بتقييم الخدمات الرقمية للحكومة، وبعد استطلاع رأي 55 ألف متعامل حول رأيهم في خدمات 30 جهة حكومية.. نرفق لكم أفضل خمس جهات، وأسوأ خمس جهات في الحكومة.. ونعطي 90 يوماً فرصة لتحسين الخدمات، وسنعيد تقييم الجهات الأسوأ بعدها لاتخاذ قرار بشأنها.

نرفق لكم أفضل جهات وأسوأ خمس جهات في الحكومة».