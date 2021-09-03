«الوطني» يشارك في اجتماع «الاتحاد الكشفي»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر العادي للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، الذي يعقد في العاصمة المصرية القاهرة غداً ويستمر إلى 8 سبتمبر 2021م.

وحسب جدول أعمال الجمعية سيتم المصادقة على محضر الاجتماع الثاني عشر للجمعية، واعتماد التقرير الإداري لسنة 2020/2021م للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، واعتماد التقرير المالي للسنة المالية 2020/2021م للاتحاد، كما سيتم الاطلاع على الكتب الواردة من المجالس النيابية الأعضاء في الجمعية بشأن ترشيحات نوابهم كأعضاء في الجمعية، فضلاً عن مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بشأن عدد من الموضوعات.