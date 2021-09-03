جامعة الشارقة تتقدّم 200 مرتبة في التصنيف العالمي للجامعات

دبي (الاتحاد)

أظهرت أحدث نتائج التصنيفات العالمية للجامعات والتي أصدرتها مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2022، والتي تم إعلانها صباح أمس الخميس، عن انضمام جامعة الشارقة إلى أفضل 440 جامعة على مستوى العالم، وبذلك حققت جامعة الشارقة تقدماً بأكثر من 200 مرتبة في هذا التصنيف مقارنة بنتائج العام الماضي.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، إن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لما تحققه الجامعة من تقدم سنوي مستمر على المستوى الدولي خلال السنوات الخمس الماضية، بدعم وتوجيه وتحقيق لرؤية رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح مدير الجامعة بأن النتائج التفصيلية للتصنيف تشير إلى تحقيق الجامعة تقدماً ملحوظاً في كل المؤشرات التي يعتمد عليها تصنيف التايمز للجامعات.

حميد مجول النعيمي

وقد جاءت الاقتباسات والاستشهادات من البحوث والدراسات العلمية التي أجريت في جامعة الشارقة في مقدمة تلك المؤشرات التي حققت فيها الجامعة نمواً ملحوظاً، مما يدل على جودة وأهمية تلك البحوث العلمية ورصانتها بصفتها مرجعاً علمياً للمزيد من البحوث والدراسات على المستوى الدولي.

كما أشارت النتائج أيضاً أن النظرة الدولية للجامعة ومكانتها الدولية قد حققت تقدماً، حيث اتضح ذلك في التنوع الثقافي والاجتماعي للطلبة الدارسين فيها، وأعضاء هيئتها التدريسية، وكذلك تنوع المشاركات البحثية ونشرها في مؤتمرات ومجلات ودوريات علمية متنوعة على المستوى الدولي.

واشتمل التصنيف أيضاً على أن جامعة الشارقة احتلت المرتبة الثالثة على مستوى الدولة، والمرتبة الـ 281 عالمياً في مؤشر الاقتباسات والاستشهادات في البحوث والدراسات العلمية الرصينة. يجدر الإشارة إلى أن جامعة الشارقة قد ارتقت بما يزيد على 500 مرتبة عالمية خلال السنوات الأربع الأخيرة.