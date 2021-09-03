شخبوط بن نهيان ووزير أنغولي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، أمس، معالي الدكتور جواو مانويل دا كونيا، وزير دولة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية في أنغولا، والوفد المرافق له. بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وأنغولا، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، وفرص تطويرها. وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع أنغولا، ورغبتها في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة في الكثير من المجالات، والتي ستعود بالمنفعة على البلدين الصديقين وشعبيهما.