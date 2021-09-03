نهاية فترة تلقي طلبات تراخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية

ناصر الجابري (أبوظبي)

انتهت أمس، الفترة التي حددتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، لاستقبال طلبات ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية في الإمارة، بهدف مزاولة مهن الرعاية الاجتماعية وضمان توفير خدمات اجتماعية لمجتمع أبوظبي عالية الجودة تنافس معايير الجودة العالمية.

وكانت الدائرة قد أصدرت قراراً بشأن توفيق الأوضاع للمهنيين العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وتقرر تحديد الفترة بما يتناسب مع اللوائح التنظيمية المعتمدة من الدائرة لتكون خلال سنة من تاريخ إعلان البدء في الترخيص، على أن تنتهي المدة في الثاني من سبتمبر من عام 2021.

وحددت الدائرة خلال الفترة الماضية، أهمية تقديم متطلبات محددة للمؤهلات التعليمية والخبرات العملية واجتياز اختبارات الترخيص لكل فئة من فئات المهن، وذلك استناداً لدليل الضوابط والإجراءات، ومعايير الترخيص لمهني الرعاية الاجتماعية والتي تم نشرها على موقع الدائرة، قبل منح الموافقة على طلبات الترخيص بشكل فردي، وذلك تبعاً لمقدرة المهني على استيفاء المتطلبات والشروط المعتمدة.

وأوضحت الدائرة، أن طلبات التراخيص شملت 5 مهن تتمثل في الاختصاصي النفسي «الغير سريري»، وهو المهني الذي يساعد الأفراد على معالجة المشاكل النفسية والعاطفية والسلوكية، لكنه لا يتمتع بصلاحية كتابة الوصفات الطبية، ولأغراض الترخيص، وتشمل هذه المهنة المهنيين من خارج القطاع الصحي الذين يركزون على مساعدة الأفراد في تقييم المشكلات التي يواجهونها، ودعمهم من خلال وضع وإدارة الخطط العلاجية غير الطبية للتعامل معها.

وتشمل المهن، مهنة محلل السلوك التطبيقي، وهو المهني الذي يسعى إلى فهم سبب حدوث سلوك معين وتطبيق التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي لمعالجة مجموعة واسعة من المشاكل الاجتماعية واضطرابات السلوك، كما تتضمن المهن المعالج النفسي، وهو المهني الذي يقدم الدعم للأفراد، ويكون مدرباً على العلاج وإعادة التأهيل في تخصص محدد من العلاج النفسي، ويعمل المعالج النفسي مع المستفيدين بشكل فردي أو جماعي لمساعدتهم في اتخاذ القرارات.

وتتضمن المهن، الاختصاصي الاجتماعي، وهو مهني يقدم الدعم للأفراد والأسر أو المجموعات، بما في ذلك الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم في مواجهة المشكلات الاجتماعية، من خلال تقييم احتياجاتهم وأسباب المشكلات وتأثيرها، والعمل معهم أو مع المقربين منهم لإيجاد وتنسيق وإدارة الحلول المناسبة لتعزيز كفاءتهم الشخصية والاجتماعية والاقتصادية.

وتشمل قائمة المهن أيضاً، مهنة المرشد، وهو مهني رعاية اجتماعية يدعم الأفراد أو المجموعات في تحديد أو تحليل الاضطرابات النفسية أو النزاعات الاجتماعية، وتقييم الحاجة إلى العلاج، ويتضمن العمل الجماعي عدداً من الأمور، منها: الجلسات الحوارية لاستكشاف الأساليب والحلول التي من شأنها مساعدتهم على التكيف أو الاندماج في المجتمع، أو تعزيز التنمية المهنية، أو الرفاه الاجتماعي والشخصي.