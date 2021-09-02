12 ألف شهادة احترافية لطلبة كليات التقنية في 6 اختصاصات

دينا جوني (دبي)

مكّنت كليات التقنية العليا 12 ألفاً و412 من الطلبة الملتحقين بها من الحصول على شهادات احترافية عالمية معتمدة، في ستة برامج دراسية هي الهندسة وعلوم الكمبيوتر والمعلومات والعلوم الصحية وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والتربية. ويحقق ذلك أحد أهداف الكليات الاستراتيجية التي وضعتها في العام 2016 ضمن خطة «الجيل الثاني»، وهو ربط مناهجها الدراسية بالشهادات الاحترافية العالمية ضمن خطة شراكات عالمية، بهدف منح خريجيها امتيازاً مهارياً احترافياً يعزز من فرص توظيفهم كخيار أول لسوق العمل. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن الكليات بدأت منذ العام 2016 في تضمين الشهادات الاحترافية العالمية ضمن مناهجها الدراسية على مستوى مختلف البرامج الأكاديمية، لافتاً إلى أن المهارات العالمية أصبحت اليوم تنافس الشهادات الأكاديمية، وبالتالي من الضروري أن يمتلك الطلبة مهارات الثورة الصناعية التي تساعدهم على التعامل مع المتغيرات الوظيفية.

وأشار إلى أننا في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتطور الهائل في التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت تؤثر بشكل فاعل وسريع على سوق العمل من خلال اختفاء وظائف وظهور أخرى، فإن مؤسسات التعليم باتت تواجه تحدياً كبيراً يتعلق بإعداد الطلبة لوظائف غير موجودة بعد، لذا كان لا بد من تمكين الطلبة من مهارات الثورة الصناعية الرابعة ليتمتعوا بالجاهزية المهارية التي تساعدهم في العمل وسط بيئة متطورة ومتغيرة. وأضاف الدكتور الشامسي، أنه في إطار الشراكة مع 22 من الجهات العالمية المانحة للشهادات الاحترافية المتخصصة، تم ربط كافة المناهج الدراسية بالشهادات الاحترافية العالمية. ومثلت دفعتا العامين 2019 و2020 والبالغ عددهم 5569 من «قادة الجيل الرابع» من التخرج بشهادات أكاديمية وأخرى احترافية ممنوحة من جهات عالمية. وقد مكّنت الكليات كل خريج منهم من الحصول على شهادة احترافية واحدة على الأقل ضمن تخصصه، بالإضافة إلى تمكين الطلبة الملتحقين اليوم بالكليات من الحصول على 12 ألفاً و412 شهادة احترافية عالمية معتمدة وفق تخصصاتهم على مستوى برامج الهندسة وعلوم الكمبيوتر والمعلومات والعلوم الصحية وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والتربية. وذكر الدكتور الشامسي أن التحديات المستقبلية لم تعد محصورة في الثورة الصناعية الرابعة، بل إن التحدي العالمي المتمثل في جائحة «كوفيد-19» زاد الثقة بصحة المسار الذي خطت فيه الكليات من ناحية إعداد الطلبة على مستوى المهارات الحديثة، الأمر الذي ساعدهم على النجاح في مواصلة تعليمهم عن بُعد خلال الجائحة وتجاوز العقبات بنجاح. وذكر فهد الزرعوني خريج هندسة صيانة طائرات بكليات التقنية العليا دفعة العام 2019-2020، أن اهتمام الكليات بالجوانب التطبيقية والاحترافية وتركيزها على الحضور الطلابي للمعارض والفعاليات، كان سبباً في حصوله على الوظيفة بعد شهر واحد من التخرج.

سوق العمل

فاطمة الحمادي خريجة كليات التقنية العليا للعام 2020 تخصص أمن إلكتروني وأنظمة جنائية، ذكرت أنها أصبحت اليوم أكثر اهتماماً بالحصول على شهادات احترافية ومهنية لما لمسته من أهمية ذلك في سوق العمل، حيث حصلت خلال دراستها في كليات التقنية على عدة شهادات احترافية في مجال تقنية المعلومات. وخلال مقابلات التوظيف، كانت عملية اختيارها من بين المتقدمين ليس لتفوقها الأكاديمي فقط لأن هناك طلبة من مختلف الجامعات حاصلين على تميز أكاديمي، ولكن نظراً لكونها خريجة كليات التقنية ولديها شهادات احترافية وفق تعليق جهات العمل التي باتت تنظر لهذه الميزة في طلبة الكليات، مشيرة إلى أن صديقات لها حصلن أيضاً على فرص وظيفية استناداً لشهاداتهن الاحترافية.