فعاليات إرشادية للطلبة الجدد في «سوربون أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت جامعة السوربون أبوظبي فعاليات حدثين إرشاديين افتراضيين 2021-2022 للطلبة المستجدين، الأول لطلبة البكالوريوس والآخر لطلبة الماجستير، واستضافت ما يزيد على 700 طالب وطالبة. استمرت فعاليات الحدث الافتراضي لطلبة البكالوريوس لمدة يومين، بهدف تيسير عملية الانتقال من الحياة المدرسية إلى الحياة الجامعية، وتزويدهم بالمعلومات الكافية وتقديم صورة واضحة عن طبيعة كل اختصاص جامعي على حدة. كما أتاح الحدث للطلبة فرصة مقابلة أفراد هيئة التدريس وطلبة آخرين. لم تقتصر فعاليات هذين الحدثين على الجانب الأكاديمي وحسب، بل ضمت عدة أنشطة ترفيهية وجلسات تعريفية بالحرم الجامعي العصري الذي يمتد على مساحة 93 ألف متر مربع في جزيرة الريم ومرافق الجامعة كالمرافق الرياضية والمكتبة والسكن الجامعي.

استهل الحدث الإرشادي الافتراضي لطلبة البكالوريوس بكلمة ترحيبية من مديرة الجامعة البروفيسورة سيلفيا سيرانو، والتي تناولت من خلاله عدة مواضيع، أهمها حرص الجامعة على تقديم أفضل مستويات التعليم العالي واستراتيجيتها التي تصبو للحفاظ على سلامة الطلبة واستمرار العملية التعليمية. وفي ضوء ذلك، أشارت البروفيسورة سيرانو إلى الجهود المبذولة من قبل الجامعة لتطبيق نموذج التعليم الهجين لمراعاة الظروف المختلفة التي قد يمر بها الطلبة في ظل جائحة «كوفيد-19»، كما حثت الطلبة على حضور الفصول الدراسية شخصياً إذا كانوا قادرين على ذلك. ومن ناحية أخرى، انطلقت فعاليات الحدث الإرشادي لطلبة الماجستير لتعريفهم بالخدمات المتنوعة التي توفرها الجامعة.