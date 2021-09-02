إنجاز «الخطة المرورية لسلامة الطلاب» مع انطلاق العام الدراسي

أبوظبي (وام)

نفذت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، ممثلة بإدارات المرور والدوريات، خططها المرورية المتكاملة في تعزيز الاستعداد والجاهزية مع انطلاق العام الدراسي مطلع هذا الأسبوع، حيث عملت الدوريات المرورية المتوزعة على التقاطعات المختلفة والمدارس، على تنظيم حركة السير وتأمين سلامة الجميع من الحوادث المرورية. وأكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن أمن وسلامة طلبة المدارس من أهم الأولويات التي تحرص الوزارة على تحقيقها، وذلك من خلال التأكيد على مستوى جاهزية دوريات المرور والضبط المروري لمراقبة الطرق الرئيسة والفرعية أمام المدارس في مناطق الاختصاص كافة، لتسهيل انسيابية الحركة المرورية ومنع الازدحام وتوفير النقل الآمن للطلاب. وأوضح أنه تم إعداد برنامج شامل لتنفيذ خطة أمن وسلامة الطلاب من خلال تنفيذ حملات للتوعية المرورية، استهدف إشراك جميع شرائح المجتمع، وتعزيز دور المدرسة وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية وسائقي الحافلات المدرسية والمشرفين لنشر الوعي المروري، والعمل على حمايتهم من الحوادث المرورية. ودعا اللواء الزفين أولياء الأمور إلى التقيد باشتراطات السلامة والوقاية والقوانين المرورية في الأوقات كافة، وعدم السماح لأطفالهم بالجلوس في المقاعد الأمامية، والتوقف بعيداً عن بوابات المدارس.