علاج مريضة من نزف في الأوعية الدموية للرأس

أبوظبي (الاتحاد)

نجح مستشفى مدينة زايد، التابع لمستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في علاج مريضة من الجنسية السورية، كانت تعاني من نزف في الأوعية الدموية في الرأس، ودخلت في غيبوبة لمدة 3 أسابيع.

وعند وصول المريضة بشرى البالغة من العمر 36 عاماً، إلى المستشفى تم إدخالها إلى قسم العناية الفائقة، حيث قدم لها أطباء الرعاية المركزة والمخ والأعصاب في مستشفى مدينة زايد، الرعاية الطبية الكاملة، وتمكنوا من وقف النزيف، وفي اليوم الثاني بدأ فريق العلاج الطبيعي بجلسات يومية لإعادة الحركة للأطراف العلوية والسفلية للمريضة.

وقالت الدكتورة رضوى محمد محمود جبر، اختصاصية الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مستشفى مدينة زايد، والتي أشرفت على علاج المريضة: «عند بداية العلاج الطبيعي كانت المريضة تعاني من عدم وجود أي حركة للأطراف العلوية والسفلية، وبعد عدة جلسات بدأت المريضة بحمد الله، ومن ثم بجهود الفريق المعالج، بتحريك الطرف الأيمن العلوي، وتمكنت من إمساك يد المعالجة، وعمل التمارين اللازمة بمساعدتها».

وأضافت أن قسم الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مستشفى مدينة زايد، واصل تقديم جلسات العلاج الطبيعي للمريضة يومياً ولمدة تتجاوز الساعة، حتى بدأت حالة المريضة في التحسن الملحوظ، وخرجت المريضة من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية بشكل كامل، ولكنها كانت تحتاج إلى مساعدة متوسطة للقيام بالأمور الحياتية اليومية.

وأوضحت أن المريضة أكملت بعد ذلك العلاج الطبيعي في إحدى عيادات الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة»، حتى أكملت 10 جلسات للعلاج الطبيعي، وعندها أصبحت المريضة قادرة علي المشي والحركة بشكل طبيعي، والقيام بالأمور الحياتية دون الحاجة إلى المساعدة من أي شخص آخر.

وأكدت الدكتورة رضوى محمد جبر، أهمية العلاج الطبيعي لإعادة تأهيل المرضى بعد الإصابات الدماغية حتى يتمكن المريض من العودة إلى الحياة الطبيعية، إلى جانب التزام المريض بالتوصيات التي تقدم له من قبل الفريق المعالج ومواصلة التمارين داخل المنزل، بالإضافة للاهتمام بنفسية المريض والعمل على تحفيزه وتقوية عزيمته مما يزيد من رغبته بالالتزام بالعلاج ويزيد الثقة بالمعالجين، مما يؤدي للوصول لأفضل النتائج.

ومن جانبها شكرت المريضة بشرى، الله العلي القدير أن منَّ عليها بالشفاء والصحة والعافية، بعد أن كانت طريحة الفراش غير قادرة على الحركة، وتقدمت بالشكر للكوادر الطبية والفنية والإدارية وأخصائيي العلاج الطبيعي في مستشفى مدينة زايد على المجهودات التي بذلوها حتى تماثلت للشفاء.

وقالت: إن الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين قدمهما لها الفريق المعالج كان لهما أكبر الأثر في شفائها، وأنهم كانوا يعاملونها كأنها أحد أفراد أسرتهم، مما أثار في نفسها العزيمة والإصرار على التعافي.

يذكر أن قسم الطب الطبيعي وإعادة التأهيل بمستشفى مدينة زايد يقدم خدمات متعددة لجميع الأعمار منها: خدمة العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وتقييم وعلاج النطق والبلع.

ويضم القسم عدة خدمات أخرى، منها علاج الألم بالليزر والإبر الجافة والموجات التصادمية والأشرطة الطبية المطاطية، بالإضافة إلى التمارين العلاجية المختلفة والعلاج اليدوي، وقسم أصحاب الهمم الذي يتكون من خدمة العلاج الحركي، وتوفير المعدات الطبية اللازمة التي تمكنهم من الاندماج بالمجتمع بشكل أفضل.