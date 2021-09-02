«محادثة فورية» في شرطة الغرب بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في مركز شرطة الغرب الشامل خدمة «المحادثة الفورية» المتوفرة في محرك البحث جوجل، عبر تطبيق ‏الخرائط «Google map»، على الهواتف الذكية، بهدف تعزيز التواصل الفاعل مع المتعاملين، والرد على استفساراتهم بأسرع وقت ممكن.

وأكد المقدم سالم الزعابي، رئيس مركز شرطة الغرب بالإنابة بشرطة الشارقة، أن الخدمة جاءت حرصاً من شرطة الشارقة على تقديم خدمات مميزة تفوق توقعات متعامليها، مؤكداً أنها تتيح للمتعاملين التحدث المباشر مع موظفي المركز المؤهلين في مجال إسعاد المتعاملين‏، ويضمن سرعة الرد على استفساراتهم وإنجاز معاملاتهم على أكمل وجه، وتعزز ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة. وأضاف: أنه جاء اعتماد محرك تطبيق «جوجل ماب» باعتباره من أكثر المحركات استخداماً على نطاق العالم، مشيراً إلى أنه يمكن للجمهور استخدام الخدمة بالبحث عن مركز شرطة الغرب الشامل عبر تطبيق خرائط جوجل، حيث سيقوم الموظف المختص بالرد الفوري على استفساراتهم وملاحظاتهم، كما وتتوفر خاصية الاتصال في الخدمة التي تتيح لهم إمكانية إجراء المحادثة الصوتية، الأمر الذي يسهم في تيسير التواصل والتفاعل مع الجمهور، داعياً أفراد المجتمع الراغبين في تقديم الاستفسارات بالخدمات التي تقدمها شرطة الشارقة، الاستفادة من خدمة المحادثة الفورية عبر تطبيق خرائط جوجل والمتوفر في مختلف الأجهزة الذكية.