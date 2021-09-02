«الوطني للأرصاد» يدعو للحذر من الأمطار والرياح على مناطق شرقية

دعا المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، الجمهور إلى الحذر من الأمطار والرياح على بعض المناطق الشرقية.

وكتب المركز، على حسابه الرسمي على موقع تويتر «يرجى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية».

وأضاف أن تلك الظروف المناخية «قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية، كما يجب الابتعاد عن أماكن جريان الأودية».