«الصحة»: تقديم 64458 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 64458 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 18.305.171 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 185.08 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.