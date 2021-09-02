سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع «الشارقة للإعلام»

الشارقة (الاتحاد)

رفع مجلس الشارقة للإعلام أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لتخصيص قطعة أرض للمشروع الوقفي الذي يشكل عقارا بقيمة 10ملايين درهم ويذهب ريعه بالكامل لدعم الحالات الإنسانية التي يعرضها برنامج «ألم وأمل» الذي يبث عبر قناة الشارقة الفضائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الشارقة للإعلام الذي عقد برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، صباح أمس في استراحة السحب بمدينة خورفكان.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمتعلقة بتطوير الجوانب الإعلامية في إمارة الشارقة ومشروعات ومبادرات العام 2021.

واستعرض الدكتور خالد عمر المدفع أبرز مشروعات مدينة الشارقة للإعلام بما فيها «مركز أعمال شمس» الذي يتضمن ثلاثة مبان جديدة مجهزة لأصحاب الأعمال والشركات المرخصة من قبل المدينة للاستفادة من التسهيلات المقدمة مبيناً أنه سيتم استلام هذه المباني خلال العام الجاري.

كما أطلع المدفع أعضاء المجلس على أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها وتهدف إلى تطوير الجانب الإعلامي والتقني بما يسهم في خدمة جميع المستفيدين والمشاركين في مدينة الشارقة للإعلام وتقديم أعلى معايير الجودة في خدماتها.

ومن جانبه استعرض محمد حسن خلف عدداً من التقارير التي تتناول نسب مشاهدات قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومنصاتها الالكترونية بالإضافة إلى تقرير حول برنامج «ألم وأمل» ومشروعه الوقفي.

وبين خلف أن الأرقام الأخيرة لتقارير المشاهدة أظهرت أن قناة الشارقة الفضائية أصبحت ضمن المراتب العشرة الأولى من بين 641 قناة على منصة (E-life ) وذلك بواقع 5 ملايين ساعة مشاهدة خلال الفترة من شهر مايو العام الجاري حتى شهر أغسطس.

وقدم طارق سعيد علاي عرضاً مرئياً حول تحضيرات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لتنظيم الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي سيقام هذا العام تحت شعار «دروس الماضي، تطلعات المستقبل» يومي 26 و27 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة.