سفيرة الدولة لدى فرنسا تقدم نسخة من أوراق اعتمادها

باريس (وام)

قدمت هند مانع العتيبة نسخة من أوراق اعتمادها، سفيراً لدولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، إلى فيليب فرانك مدير بروتوكول الدولة والفعاليات الدبلوماسية في قصر الإيليزيه، وذلك في العاصمة الفرنسية «باريس». وأعرب فيليب خلال اللقاء، عن أمنياته للسفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها. من ناحيتها أعربت السفيرة العتيبة عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.